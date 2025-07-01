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        Haberler Spor Transfer Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe, Al-Nassr'ın yıldız forveti Jhon Duran transerinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Kolombiyalı yıldız, İstanbul'a iniş yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:52
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        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
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        Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Al Nassr'ın yıldız ismi Jhon Duran'ı taşıyan özel jet İstanbul'a iniş yaptı.

        Yıldız futbolcu, uçaktan inmesinin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek ayrıldı.

        Kolombiyalı santrfor sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

        TFF KRİTERİNE TAM UYUM

        Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

        GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

        John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

        77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

        Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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