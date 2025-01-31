Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi

        RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kural ihlali nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK'ten 6 kanala üst sınırdan ceza
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Neden Sonuç" adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.

        Dijital platform Netflix'te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı programı değerlendiren RTÜK, Netflix'e üst sınırdan para cezası ve "katalogdan çıkarma" müeyyidesi uyguladı.

        Tele 1'de Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik, "Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı." sözlerine üst sınırdan idari ceza verildi.

        REKLAM

        TV8'deki "Survivor" adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

        Tanıtım ve satış yaptığı belirlenen Kanal Ege'nin ise halk sağlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yayın lisansının iptal edilmesi kararına varıldı.

        RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı da değerlendirdi.

        Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

        RTÜK, "NOW" logosunun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rtük ceza
        #Ferdi Tayfur RTÜK
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik