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        RTÜK'ten TUSAŞ saldırısı açıklaması

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 19:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:48
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        RTÜK'ten TUSAŞ saldırısı açıklaması
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        RTÜK Başkanı Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı! Haberi Görüntüle

        "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullanan Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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