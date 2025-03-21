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        Haberler Spor Futbol Ruanda: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ruanda: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya deplasmanda Ruanda'ya konuk oldu. Mücadeleyi Nijerya, Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:39
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        Osimhen Nijerya'yı sırtladı!
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        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanına konuk oldu. Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11. ve 45+3. dakikalarda fileleri havalandırdı.

        Nijerya'da iki gol atan Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Nijerya'da Osimhen gibi Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

        Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.

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