Ruanda: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya deplasmanda Ruanda'ya konuk oldu. Mücadeleyi Nijerya, Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanına konuk oldu. Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11. ve 45+3. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Nijerya'da iki gol atan Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Nijerya'da Osimhen gibi Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.
Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.