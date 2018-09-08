Ruhani, ABD’nin bir taraftan İran halkına baskı uygulamaya çalışırken diğer taraftan her gün farklı metotlarla İran yetkililerinin ABD ile müzakerelere başlaması için mesaj gönderdiğini söyledi.

14 Temmuz 2015 te İsviçre’nin Lozan şehrinde İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İran’ın uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjleri 3’te 2 azaltıp elindeki uranyum stokunu 300 kg’a indirmesini ve plütonyum üreten ağır su reaktörünü sökmesini öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması kabul edilmişti. Tahran anlaşmayla BM'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun askeri üslere "kontrollü girişine" izin vermiş olmuştu. Anlaşmadan İsrail memnun olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sene mayıs ayı başında Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın anlaşmalara uymadığını ileri sürerek anlaşmadan çekildiğini ve İran’a yeniden yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.

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