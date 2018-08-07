Alper URUŞ / Haberturk.com

Türkiye, 20 Temmuz'da Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde eşinden boşanmak üzere olan Mustafa D.'nin silaha sarıldığını duydu. Eşinin evini basan Mustafa D.'nin, iki pompalı silahla düzenlediği saldırının bilançosu ağır oldu: 5 ölü.

Bu olaydan beş gün sonra, 25 Temmuz'da ise Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesi'nde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Taraflar yine silaha sarıldı ve anlaşmazlık, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle son buldu.

Bireysel silahlanmanın son kurbanı ise dün Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, kız kaçırma husumeti nedeniyle, suçlanan ailenin evinin önünde rastgele açılan ateşle başından ve göğsünden vurulan 15 yaşındaki Sıla Demir oldu. Habertürk, bireysel silahlanmanın geldiği boyutu uzmanlarıyla konuştu.

'HER ÜÇ EVDEN BİRİNDE SİLAH VAR'

Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman, silah sayısı konusunda resmi makamların bir açıklamada bulunmadığını belirterek sözlerine şöyle başladı: "Biz ulusal gazetelerin yanısıra silahlı olaylarla ilgili olarak yerel gazeteleri de ciddi biçimde tarıyoruz. Bizim edindiğimiz bilgiler ışığında Türkiye'de üç evden birinde silah var ve yurt genelinde sadece ruhsatlı silah sayısı 3 milyon."

'AİLEDEKİ ŞİDDET GELENEKSEL OLDU'

Bireysel silahlanma nedeniyle yaşanan ölümlerin sadece eğitim sorunu olmadığına dikkat çeken Dedeman şöyle devam etti: "Silahlı şiddeti sadece eğitim sorunu olarak görmek yanılgı olur. Çünkü eğitimli insanların da silaha sarıldığı çok örnek mevcut. Ülkemizde, aile içinde başlayan bir öfke ve şiddet gerçeği var. Çocuk ailesinde, kontrolsüz bir öfke ve şiddetle büyüyor ve bu olay geleneksel olarak kuşaktan kuşağa geçiyor."

'HAVAYA ATEŞ ETMEK 5 YIL AMA..'

Toplum içinde öfke ve şiddetin medenileştirilemediğini belirten Dedeman, "6136 sayılı ateşli silahlar ile bıçakları kapsayan kanunda düzenlemeye gidildi. Madde cezai yönden güçlendirildi ancak uygulama konusunda eksiğimiz var. Örneğin, havaya ateş açmanın cezası 5 yıl hapis ama asker uğurlamasında havaya ateş açtığı için hapse giren birini gördünüz mü? Üç yıl önce Kahramanmaraş'ta asker uğurlamasında 5 yaşındaki Efsanur hayatını kaybetti. İki kişiyi hapise atsanız bu ölümlerin önüne geçersiniz" diye konuştu.

'YÜZDE 40'I YAKINLARINI VURUYOR'

Türkiye'de silah sayısının her geçen gün arttığını ve silah almanın kolay olduğuna da dikkat çeken Dedeman, "Öfke ve şiddet kontrolü olmayan birine kesinlikle silah verilmemeli. Bu da psikolojik testlerle saptanır. Aksi takdirde yarın onun silahından çıkacak kurşunun kimi bulacağını bilemeyiz. Dahası, evinde silah bulunanları da uyarmak gerekir çünkü silahlı yaralama ve ölüm vakalarının yüzde 40'ı evinde silah bulunan ailelerde yaşanıyor" dedi.

'25 MİLYON RUHSATSIZ SİLAH VAR'

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Dr. Ahmet Akcan ise Türkiye'deki ruhsatsız silahın, ruhsatlının 8-10 katı olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de 24-25 milyon kadar ruhsatsız silah var ve ruhsatlı silahla birlikte toplamda 26-27 milyon silahla yaşıyoruz" dedi.

Silahla yaralama ya da öldürme vakalarının ardından yapılan incelemede olayda kullanılan silahın yüzde 90 ruhsatsız olduğunu belirten Akcan, "Yılda 2 bin 700 vaka yaşanıyor ve 1700 vatandaş hayatını kaybediyor. Ölenlerin 500-600'i ise maganda kurşunuyla can veriyor" diye konuştu.

'İKİ YEKİŞKENİN BİRİ SİLAHLI'

Türkiye'de her yıl silahla işlenen suç ve silah edinme oranının yüzde 5 arttığını vurgulayan Akcan, "Cinayetlerin yüzde 70'i silahla işleniyor. Silahların 5'te 1'i kadına yönelik şiddette kullanılıyor ve silahla intihar ikinci sırada yer alıyor" dedi. Akcan, ruhsatlı silah alımının, kayıt altına almayı sağladığını ancak silahlanmayı artırdığını da söyledi.

'NÜFUS BİLGİSİYLE POMPALI'

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş ise emniyete nüfus bilgisi verildikten sonra bir silah bayiinden 500-600 TL'ye çok rahat pompalı tüfek alınabildiğini ifade etti. Kuyumcu, benzin istasyonu işletmecisi, gazeteci gibi bazı mesleklerin kolaylıkla silah alabildiğini vurgulayan Demirbaş, "İnternetten silah alımı çok daha kolay oluyor. İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçlerinin denetim ve kontrolü mutlaka sıkılaştırması gerekir. Adama mesleğinden ötürü silah veriliyor ancak adam bunayınca karısını öldürüyor. Bunun önüne geçmeliyiz" dedi.

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