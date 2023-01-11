'Rumuz Goncagül'de buluştular

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, Zafer Algözün yönettiği 'Rumuz Goncagül' oyununun prömiyeri gerçekleştirildi. Çağdaş bir orta oyunu olma özelliği taşıyan 'Rumuz Goncagül'ün oyuncu kadrosunda; Dilek Güven, Eylem Yıldız, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir ve Engin Delice yer alıyor.

Usta oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, 'Rumuz Goncagül'ü ilk defa 1981de Rutkay Aziz'in Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelediğinde izlediğini söyledi.

Algöz, Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı oyunun Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: Arayıcı, geleneksel Türk tiyatrosunu orta oyunu tarzıyla kaynaştıran, az ama öz yazan, çok genç yaşta kaybettiğimiz bir yazar. Onun belirgin özelliklerinden biri, ilkokulu Rize'de okumuş ama o zaman Rize'de lise olmadığı için Malatya'ya lise okumaya gitmiş. Trabzon'da lise açılınca tekrar geri gelmiş. Ben de devlet memuru çocuğu olduğum için Kars'ta doğdum, ilkokulu Trabzon'da okudum, ortaokul ve lise Bursa'da, konservatuvarı da Ankara'da okudum. Dolayısıyla o da benim gibi memleketin hem doğusunu hem batısını görmüş, onları harmanlayarak bizim hikayelerimizi çok güzel kaleme almış. Bizim geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini kullanarak oyunlar yazan Haldun Taner, Turgut Özakman, Bilgesu Erenus, Haşmet Zeybek gibi çok kıymetli yazarlarımız var.

"YÜZLERCE KEZ PERDE AÇTIĞIMIZI HATIRLIYORUM" Oyunda, Türk toplumunun farklı katmanlarından insan hikayelerine yer verildiğini ve evlilik sorununun irdelendiğini aktaran Zafer Algöz, "Batı toplumunda artık kimse evlenmek istemiyor. İnsanlar sorumluluk almak istemiyor. Buradaki hikayede anlatılan da dönemin şartlarına uygun evlilik hikayesidir. Gazetelere rumuzla evlenme ilanı verilirdi. İnsanlar bir şekilde evlenmenin yollarını arardı. Günümüzde sosyal medya ve evlilik siteleri var. İnsanların birbirine ulaşabilme kolaylığı var" dedi.

Algöz, Bursa Devlet Tiyatroları'nda Işık Toprak rejisiyle 1986-1987 sezonunda aynı oyunda sahneye çıktığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Rahmetli Timur Selçuk'un müzikleriyle oynamıştık. Çok büyük beğeni almıştı. Yüzlerce kez perde açtığımızı hatırlıyorum. Burada da 'Acaba oyunu modernize etmeye gerek var mı?' diye de aklımdan geçmedi değil. Bu oyunun kıymetli olmasının nedeni defalarca oynanmak istenmesinden geliyor. Bütün oyuncuların önü açık. Yazar öyle güzel denge kurmuş ki her oyuncunun kendine ait şarkısı ve blok halinde bir sahnesi var.

AFİŞ TASARIMINI CEM YILMAZ YAPTI Oyunu hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda birçok yerde sahnelemek istediklerini kaydeden Algöz, afiş tasarımını yapan Cem Yılmaza da teşekkür etti. Timur Selçuk'un imzası bulunan müziklerde, klarnette Ercan Yalazan, kemanda Ahmet Bekir Bağcı, udda Bayramcan Boy, kanunda Harun Uğur Kaya, ritimde Berat Melemez ve vokalde Şebnem Bilgeer yer aldı.

Oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı İ. Önder Arık, görsel tasarımı Cihan Kahraman tarafından yapıldı.