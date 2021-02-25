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Paşinyan'dan Rusya'ya salvo! "İskender'ler patlamıyor!"

Ermenistan'da siyasiler, Rus yapımı İskender füzelerinin kullanıma uygun olup olmadığı tartışma konusu oldu. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım" ifadelerini kullandı

Paşinyan'dan Rusya'ya 'İskender' salvosu!
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AA

Ermenistan'da, Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme geldi.

PAŞİNYAN'DAN 'İSKENDER' AÇIKLAMASI

AA'da yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSKENDERLER KULLANIMA UYGUN DEĞİL"

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

"FÜZELERİN SADECE YÜZDE 10'U PATLIYOR"

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım" ifadelerini kullandı.

2016'DA RUSYA'DAN ALMIŞLARDI

Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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