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Rus kadın blogger projesi Samsun'da turizmi canlandırdı

Samsun ile Karadeniz'in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya'nın Krasnodar şehirleri arasında turizmi geliştirmek için yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladı. Bu çalışmalar kapsamında Rusya'da ünlü olan 15 kadın bloggerlar Samsun'a gelerek 4 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirip çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak takipçileriyle paylaşmıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Görünen o ki Krasnodar'dan Samsun'a gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanıyor." dedi

03.09.2018 - 16:14 | Güncelleme:

Samsun ile Karadeniz'in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya'nın Krasnodar şehirleri arasında turizmi geliştirmek için Haziran ayı başında iki şehirde çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmişti. Krasnodar şehrinin en işlek caddelerinde çalışan halk otobüsleri giydirilerek Samsun'un tanıtımı yapılmış, bilbordlara Samsun'u tanıtıcı reklam afişleri asılmıştı. Kenan Taşkın'ın haberine göre; Yine bu çalışmalar kapsamında Rusya'da ünlü olan 15 kadın blogger Samsun'a gelerek 4 gün boyunca şehrin en işlek noktalarının yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirip çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak takipçileriyle paylaşmıştı.


TANITIM FAYDALI OLDU

Yapılan bu tanıtımların ardından iki şehir arasın da haftada iki gün başlatılan direk uçak seferlerine ilginin her gecen gün arttığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Bu tanıtımlardan sonra turizmin patlamasını beklemiyorduk. Bu uzun vade de zamanla gelişmesi gereken bir hareketlilik. Henüz istatiski bir rakam çıkarmadık, ancak görünen o ki Krasnodar'dan Samsun'a gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanıyor. Buradan da Krasnodar'a giden insan sayısında da artışlar olmaya başladı." dedi



BLOGGERLAR ETKİLİ OLDU

Gelen turistlerin aynı zamanda ticari bağlantılar da kurduğunu anlatan Camaş, "Yatlarıyla gelen turistler yat bakımlarını yaptırıyor. Bunlar gerçekleşen reklam kampanyaları sayesinde oluyor. Reklam yapması için Samsun'a gelen bloggerlar kültür elçileri değildir. Ancak gerçek olan şu ki Krasnodar'da yaptığımız tanıtım ve reklam çalışmaları ile şehrimize gelen ve sosyal medyada etkili olan bloggerların tanıtımı bunda etkili oldu." şeklinde konuştu.



ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞLARDI

Haziran ayı başında Samsun'un tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra şehrin gezilip görülebilecek ve kalınabilecek konaklama mekanlarında fotoğraflar çektiren bloggarların sosyal medya sayfalarındaki yayınladıkları görüntülerde şehrin tanıtımından çok kendilerini ön plana çıkartarak fotoğraf paylaştıklarını belirten bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

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