Rus muhafızlar Türkiye-Ermenistan sınırında bir Türk'ü gözaltına aldı

Ermenistan'da görev yapan Rus sınır muhafızlarının, Türkiye-Ermenistan sınırını yasalara aykırı şekilde geçme teşebbüsünde bulunan bir Türk vatandaşını yakaladığı belirtildi.

Sputnik'in Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Ermenistan'daki Sınır İdaresi'nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Rus sınır güvenlik ekipleri, Türkiye-Ermenistan sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışan bir Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Açıklamada, "Gümrü sınır kapısında görev yapan Rus sınır muhafızları, teknik güvenlik cihazlarını aşmaya çalışan bir Türk vatandaşını yakaladı. Türk vatandaşının üzerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonunda sınırdaki yapıların ve bariyerlerin fotoğraf ve videolarının bulunduğu tespit edildi" dendi.

Türk vatandaşı Ermenistan güvenlik birimlerine teslim edilirken olayın aydınlatılması için çalışma yapılıyor.

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