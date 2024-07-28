Russell diskalifiye edildi, 2024 Belçika Grand Prix'sini Hamilton kazandı!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sine Mercedes takımının pilotu George Russell kazandı ancak yarış hakemleri resmi sonuçlarda diskalifiye kararı verdi.
Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen 44 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada Büyük Britanyalı sporcu Russell geçti. Oldukça çekişmeli geçen yarışta ikinci ise Russell'ın takım arkadaşı ve vatandaşı Lewis Hamilton, liderin sadece 0.526 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu.
FIA, yarışın ardından Russell'ın aracını ilk tarttığında 798 kg ağırlık sınırının üzerinde olduğunu tespit etmişti. Ancak aracındaki yakıtın depodan çıkarılmasının ardından aracın ağırlığının 796.5 kg'a düştüğü ortaya çıktı.
Kurallar gereği araçlar minimum 798 kg ağırlığında olması gerekiyor. Bundan ötürü Russell, yarıştan diskalifiye edilirken, galibiyet Hamilton'a geçti.