Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek

Peskov, AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya gönderildiğine yönelik bugünkü açıklamasını Moskova’da gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu adıma aceleyle karşılık vermeyeceklerini vurgulayan Peskov, “Bu adım, AB’nin uyguladığı yasa dışı karara, üzerine düşünülmüş bir yanıt verilmesi için ortaya çıkan bir fırsattır. Elbette AB’nin bu tür adımları cevapsız kalmayacaktır.” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro gelirin Ukrayna için aktarıldığını söylemişti.