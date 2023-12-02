Rusya, asker sayısını 1,3 milyona çıkartacak Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin asker sayısının % 15 oranında artırılmasını öngören bir kararname imzaladı. Kararnameye göre silah altındaki personelin sayısı aşamalı olarak 170 bin kişi daha artırılıp, 1 milyon 320 bine çıkartılacak.

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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin asker sayısının % 15 oranında artırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Kararnameye göre silah altındaki personelin sayısı aşamalı olarak 170 bin kişi daha artırılıp, 1 milyon 320 bine çıkartılacak.

Savunma Bakanlığı kararın, aralarında NATO’nun genişlemesi de dahil artan tehditlere karşı alındığını söyledi.

Resmi verileri yayımlamasa da, Rusya’nın Ukrayna’da bir buçuk yıldır süren işgalde ağır kayıplar verdiği düşünülüyor.

Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan Rus Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre personel sayısındaki artış, seferberlik ya da zorunlu askerlikte değişikliklerle değil, personel alımıyla aşamalı olarak yapılacak.

Açıklamada “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ndeki personel artışı, aşamalı olarak yapılacak ve sözleşmeyle askeri hizmet vermeye gönüllü vatandaşlar temel alınarak aşama aşama gerçekleştirilecek” denildi.

NATO son olarak Rusya’yla uzun bir sınıra sahip olan Finlandiya’yı ittifak bünyesine kattı. İsveç de katılım başvurusu yaptı.

İttifak Ukrayna’nın da “koşullar karşılandığında” NATO’ya katılacağını belirtti. Ukrayna, Rusya ile savaş halindeyken ittifaka katılamıyor.

Daha önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bölgede sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, Rus cephesinde takviye ve savunma hattının güçlendirilmesi çağrısı yapmıştı.