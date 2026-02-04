Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Rusya: Batı’dan gönderilecek birlikler hedef olacak | Dış Haberler

        Rusya: Batı’dan gönderilecek birlikler hedef olacak

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik gönderme planlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Batı'dan gönderilecek birlikler hedef olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığı SözcüsüZaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Epstein dosyaları olarak adlandırılan 3 milyondan fazla materyalin yayınlandığını hatırlatan Zaharova, "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz. Aslında onlar için fark etmiyor. Yıllarca, çocuklara şiddet uygulayan, onları yozlaştıran ve bunu bir akış haline getiren insanlardan ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

        Reşit olmayanlar da dahil bu yozlaşmanın kurbanlarını kullanarak siyasi kariyerlerini ilerletmek isteyenlerden bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Zaharova, "İşte onlar Kiev rejiminin arkasında duruyor. İşte onlar Kiev rejimine çocukları, sivil halkı öldürmek için devasa fonlar veriyorlar. Hatta tıpkı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin yaptığı gibi Ukrayna topraklarında insanların rızası olmadan organ naklini basitleştirerek organ ticaretini meşrulaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

        "UKRAYNA’YA BATI BİRLİKLERİNİN GÖNDERİLMESİ RUSYA’NIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

        Öte yandan Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez." dedi.

        Batı askeri birliklerinin Ukrayna topraklarına, herhangi bir bayrak altında konuşlandırılmasının Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturacağını defalarca açıkladıklarını hatırlatan Zaharova, "Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz." diye konuştu.

        Zaharova, "Çatışmanın temel nedenlerinden biri, NATO ittifakının Ukrayna da dahil olmak üzere sınırlarımıza kadar jeopolitik alanı sınırsızca genişletmesidir. Bunun ortadan kaldırılmaması durumunda, (Ukrayna’da) çözüm imkansızdır." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

        Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı