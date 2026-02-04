Rusya Dışişleri Bakanlığı SözcüsüZaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Epstein dosyaları olarak adlandırılan 3 milyondan fazla materyalin yayınlandığını hatırlatan Zaharova, "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz. Aslında onlar için fark etmiyor. Yıllarca, çocuklara şiddet uygulayan, onları yozlaştıran ve bunu bir akış haline getiren insanlardan ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Reşit olmayanlar da dahil bu yozlaşmanın kurbanlarını kullanarak siyasi kariyerlerini ilerletmek isteyenlerden bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Zaharova, "İşte onlar Kiev rejiminin arkasında duruyor. İşte onlar Kiev rejimine çocukları, sivil halkı öldürmek için devasa fonlar veriyorlar. Hatta tıpkı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin yaptığı gibi Ukrayna topraklarında insanların rızası olmadan organ naklini basitleştirerek organ ticaretini meşrulaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA’YA BATI BİRLİKLERİNİN GÖNDERİLMESİ RUSYA’NIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

Öte yandan Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez." dedi.