Rusya çağırdı, BMGK İdlib için toplanma kararı aldı!

Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, BM Güvenlik Konseyini (BMGK) İdlib'deki son durum hakkında bilgilendirmek üzere toplantı talebinde bulundu.

BMGK, 11 Eylül Salı günü yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) İdlib'deki gelişmeler ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını görüşmek için toplanacak.

BM'ye göre, Suriye'de rejim ve Rusya'nın ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırıları ve artan çatışmalar nedeniyle son bir haftada 30 binden fazla kişi yerinden edildi ve düzinelerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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