Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının üçe yükseldiği belirtildi.

AA'nın Rus haber ajansı RİA kaynaklı haberine göre; şubatta İtalya'ya seyahat eden ve halihazırda Rusya'da yaşayan bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Virüse yakalanan kişinin Rus vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı, bu kişiyle İtalya'ya gidenlerin hastanede ve evlerinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ocak ayında Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde Çin vatandaşı iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Golikova, Kovid-19 nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını daha önce açıklamıştı.

NİJERYA'DA 39 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, Lagos kentinde bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 39 kişinin karantinaya alındığını belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının da yaşadığı evinden çıkmadığını kaydetti.

Virüsle ilgili ülkede gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Ehanire, özellikle ülkenin üç büyük havaalanında sıkı kontrol yapıldığını söyledi.

Nijerya'da 25 Şubat'ta İtalyan'ın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Kovid-19, Afrika kıtasında ilk kez Cezayir, Mısır ve daha sonra da Nijerya'da görülmüştü.