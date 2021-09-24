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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'da koronavirüs kaynaklı rekor ölüm! Son 4 gündür can kaybı artıyor
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Rusya'da koronavirüs kaynaklı rekor ölüm! Son 4 gündür can kaybı artıyor

Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 828 kişi hayatını kaybederken, bu rakam salgının başından beri en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Öte yandan son dört gündür koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış yaşandığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Rusya'da koronavirüs kaynaklı rekor ölüm! Son 4 gündür can kaybı artıyor
Rusya'da rekor ölüm!
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AA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 828 ölüm ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçerken dört gündür ölüm vakalarında artış yaşanıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 379 artarak 7 milyon 376 bin 374'e, sağlığına kavuşan sayısı da 15 bin 828 artışla 6 milyon 574 bin 608'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 828 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam ölü sayısı 202 bin 273'e yükseldi.

Rusya'da, geçen haftalar günlük ölüm vakası 800'ün altında iken hafta başında 800'ün üzerine çıktı.

Ülkede, günlük can kaybı sayısı 21 Eylül'de 812, 22 Eylül'de 817, dün de 820 olarak açıklandı.

MOSKOVA'DA SON 24 SAATTE 56 VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 893 artarak 1 milyon 614 bin 504’e, virüsten ölenlerin sayısı 56 artışla 28 bin 607'ye yükseldi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, 22 Eylül'de ülke genelinde Kovid-19 vakalarının yeniden artmaya başladığını ve bunun için sağlık sisteminin hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti.

RUSYA'DA AŞILANMA ZORUNLULUĞU

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

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