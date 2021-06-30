REKOR!|Son dakika: Rusya'da koronavirüs salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı! - Haberler

Rusya'da salgında yeni rekor! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Rusya'da son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 42'ye artarak 5 milyon 514 bin 599'a, virüsten sağlığına kavuşan sayısı da 16 bin 356 artışla 5 milyon 393'e çıktı.

Son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 135 bin 214'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 823 artarak 1 milyon 358 bin 215'e, virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 117 artışla 22 bin 448'e çıktı.

PUTİN: SPUTNİK V AŞISI OLDUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısı olduğunu açıkladı. Putin ordu görevlilerinin de Sputnik V aşısını olduğunu duyurdu.

Bazı kuruluşlarda zorunlu aşılamanın getirilmesine de değinen Putin, "Aşılama gönüllü olmalı ancak yerel makamlar salgınla mücadele için hukuka uygun kararlar alıyor." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AŞILANMA SÜRECİYLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI

Rusya Sağlık Bakanlığı, vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma süreciyle ilgili geçici tavsiye kararı aldı.

Buna göre, toplumsal bağışıklığın sağlanmasının ardından vatandaşlar, ülkede tescillenen herhangi bir Kovid-19 aşısını yılda bir kez yaptırabilecek.

Vatandaşlar, antikor testi yaptırmadan aşılanabilecek.

Ayrıca, ilk aşılanma esnasında "ciddi" yan etkilerin meydana gelmesi durumunda, ikinci seferde başka bir aşı yaptırılabilecek.

AŞILANMA SÜRECİ

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün 20 bin 616 vaka tespit edilmiş, 652 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün, 23 milyondan fazla kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.