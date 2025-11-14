Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Avrupa Rusya'da savaş uçağı düştü | Dış Haberler

        Rusya'da savaş uçağı düştü

        Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğü ve hayatını kaybedenler olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 06:23 Güncelleme: 14.11.2025 - 06:26
        Rusya'da savaş uçağı düştü
        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #rusya
        #Karelya
        #haberler
