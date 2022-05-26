Rusya'dan gizli operasyon: Cansız bedenleri topladılar 0:00 / 0:00

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Moskova'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan Moskva kruvazörünün, 14 Nisan'da Karadeniz'de Ukrayna'ya ait Neptün füzesi ile batırıldığı belirtilmişti.

Rusya kısa süre sonra yaptığı açıklamada kruvazörün yangın sonrası hasar nedeniyle battığını iddia etse de Batılı istihbarat kaynakları ABD'nin konum vermesi sonrasında Ukrayna'nın füze ile kruvazörü vurduğunu ifade etti.

Gemideki 510 mürettebatın aile üyeleri, ölen yakınları için resmi olmayan bir anma töreni düzenledi. Ancak Moskova yangın sonucu yalnızca 1 kişinin öldüğünde ısrar etti.

'Subaylar gemilerden fareler gibi kaçarken' genç denizcilerin boğulmaya terk edildiği iddia edilirken, cansız bedenlerin üçüncü bir ülkeye geçmesini engellemek isteyen Rus yönetiminin kanıtlatı toplamak için 7 geminin yer aldığı bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Kiev Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vadym Skibitskyi, "Cesetleri aldılar, sınıflandırılmış tüm teçhizatı kaldırdılar ve kruvazörü temizlediler. Üçüncü bir ülkenin eline geçmemesi gereken her şeyi aldılar" dedi.

Ukrayna, cesetlere daha sonra ne olduğunun tamamen belirsiz olduğunu ifade ederken operasyonunun tamamlanmasının iki hafta sürdüğünü iddia etti.

Rusya'dan ise Ukrayna'nın iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.