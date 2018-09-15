Rusya Havacılık Kuvvetleri Genel Müdür Danışmanı Vladimir Mikheev, Rusya Savunma Bakanlığının talep etmesi halinde insansız savaş helikopteri üretebilecek teknolojik alt yapıya sahip olduklarını söyledi. Rus basınına proje ile ilgili bilgi veren Mikheev, “Bizim teknik olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Eğer bize sipariş vererek üretime başlama talimatı verilirse en kısa sürede insansız savaş helikopterlerinin üretimine başlayıp yine en kısa sürede teslimata başlayabiliriz. Bizim şuan ürettiğimiz helikopterler zaten insansız hava helikopterleri olarak dizayn edilebilir durumda. Üreteceğimiz helikopterler kolay yönetilebilen, kalkış ve inişte rahat kontrol edilebilen helikopterler olacak” dedi.

Daha önce yürüttükleri projelerin de başarı ile tamamlandığını hatırlatan Mikheev, “Bilindiği gibi Convertoplane helikopter uçaklarımızın testlerini bu Ağustos ayında başarıyla test ettik. Helikopter gibi dikine kalkış yapabilen ve uçak hızına ulaşabilen bu araçlarımız yine insansız hava aracı olarak dizayn edilmişti” diye konuştu.

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