Rusya'dan İsrail'e eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrai'in Katar'a yönelik saldırısını, Orta Doğu'daki durumu daha da istikrarsızlaştıran bir adım olarak nitelendirdi.

Lavrov, Soçi şehrinde Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısında, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısına değindi.

İsrail'in bu saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da askeri ve siyasi gerginliğin ani şekilde arttığı bir ortamda toplantı yaptıklarına işaret eden Lavrov, şunları söyledi:

"(İsrail'in yaptığı) Bu eylemin haberini derin bir endişeyle aldık. Bunu, başta Birleşmiş Milletler Şartı olmak üzere uluslararası hukukun ağır bir ihlali, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir tecavüz, Orta Doğu'daki durumun daha da istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak görüyoruz. Bu tür eylemler kesinlikle en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor."

Lavrov, Doha'ya saldırısının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi durdurma konusundaki isteksizliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes şartları konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit ara buluculardan biri olduğunu ve bu nedenle durumun özellikle endişe verici olduğunu ifade etti.