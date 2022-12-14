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Haberler Dünya Rusya'dan Japonya'ya rest
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Rusya'dan Japonya'ya barış anlaşması resti

Rusya'nın Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, mevcut koşullar altında Japonya ile 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin yeniden başlamanın imkansız olduğunu söyledi.

Rusya'dan Japonya'ya rest
Rusya'dan Japonya'ya rest
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İHA

Rusya'nın Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, St. Petersburg'da düzenlenen uluslararası bir forumda konuştu. Bakan Yardımcısı Rudenko, mevcut koşullar altında Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine yeniden başlamanın imkansız olduğunu ifade etti. Rudenko, "Japonya'nın mevcut hükümet politikası, yalnızca barış anlaşması müzakerelerinin değil, aynı zamanda aklımızda olan diğer birçok proje ve anlaşmanın yeniden başlatılmasını imkansız kılıyor" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın tavrını Tokyo'nun adımlarının belirleyeceği sinyalini veren Rudenko, "Durum değişene kadar bekleyeceğiz ve sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

RUSYA MÜZAKERELERİ ASKIYA ALMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Kararın Japonya’nın Ukrayna konusundaki tek taraflı ve dostça olmayan kısıtlamalarından kaynaklandığı belirtilerek, "bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılmasının mümkün olmadığı" ifade edilmişti.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ GÜNDEMDE

Rusya, Japonya'nın 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından Japonya, Batı dünyasına katılarak Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygularken, gelişmelerin ardından iki ülke arasında süren müzakerelerin geleceği merak konusu olmuştu.

* Haberin görsellerinin tamamı Associated Press'ten servis edilmiştir.

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