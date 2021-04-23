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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle! (Rusya - Ukrayna)
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Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle: Ukrayna sınırındaki ordu geri çekiliyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin mevcut karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.

SON DAKİKA: Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle! (Rusya - Ukrayna)
Rusya'dan yeni hamle: Tansiyon düşecek mi?
0:00 / 0:00
DHA

Rusya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı tatbikatı tamamlamadı.

Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin kalıcı karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.

NATO'nun yaz aylarının başında gerçekleştirmeyi planladığı Defender Europe tatbikatının duyurulması ile birlikte Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sınırlardaki tüm birliklerin faaliyetlerinin tamamladığını duyurdu.

BİRLİKLER BUGÜNDEN İTİBAREN DAİMİ MEVZİLERİNE DÖNECEK

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, dün Kırım'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, "Sınırlarda sürpriz tehlikelere karşı konuşlanan birliklerin hedeflerine tam olarak ulaştığına inanıyorum. Askeri birliklerimiz ülkenin savunmasını sağlama yeteneğini gösterdiler." diye konuştu.

Tüm askeri bölge komutanlarına ve hava kuvvetlerine 23 Nisan'dan itibaren birliklerin daimi mevzilerine geri dönmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Şoygu, kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıkladı.

Buna göre 1 Mayıs 2021'e kadar, şu ana kadar Ukrayna sınırlarında konuşlandırılan Güney Askeri Bölge Komutanlığı'na bağlı 58. ordu birlikleri ile Merkez Askeri Bölge Komutanlığına bağlı 41. ordu birlikleri karargahlarına geri dönecek.

Sınıra konuşlandırılan 76'ıncı ve 98'inci hava indirme tümenlerinin de karargahlarına geri çekileceği ifade edildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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