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        Haberler Dünya Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza | Dış Haberler

        Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

        Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 67 bin dolar) ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:56
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        Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza
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        Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

        Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

        Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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