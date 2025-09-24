Rusya'dan Trump'a, 'kağıttan kaplan' cevabı: Rusya bir ayıdır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna politikasında keskin bir U dönüşle Ukrayna'yı destekler pozisyona geçmesi ve Rusya'yı 'kağıttan kaplan' olarak nitelemesi, Moskova'da yankı buldu.

Kremlin, Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplan" olarak niteleyen yorumuyla ilgili olarak, Rusya'nın bir kaplan değil bir ayı olduğunu ve 'kağıttan ayı diye bir şey olmadığını' söyledi.

Sözcü Peskov ayrıca, Putin'in Trump'ın Ukrayna anlaşmazlığını çözme çabalarına değer verdiğini söyledi.

Trump'ın bir iş adamı olduğunu ve dünyaya pahalı ABD enerjisini satmak için dünyayı zorladığını söyleyen Kremlin, "Rus ordusu ilerliyor, cephe hattı ortada" açıklamasını yaptı.

Trump ne demişti?

Oval Ofis'te yaşanan ve diplomasi tarihine 'skandal' olarak geçen Trump-Zelenskiy tartışmasında, Ukraynalı mevkidaşına, "Elinde hiçbir koz yok. Rusya'yı savaşta yenemezsiniz" diyen, Macar lider Orban'a Ukrayna'nın savaşta Rusya'yı yenip yenemeyeceğini sorduğunda Orban'dan alaycı bir bakışla, "Tabii ki yenemez" cevabını aldığını kamuoyuna açıklayan Trump; dün Ukrayna'nın savaşı kazanmak için uygun bir pozisyonda olduğuna inandığını açıklamıştı.