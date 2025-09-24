Habertürk
        Rusya'dan Trump'a, 'kağıttan kaplan' cevabı: Rusya bir ayıdır

        Rusya'dan Trump'a, 'kağıttan kaplan' cevabı: Rusya bir ayıdır

        Kremlin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya için, 'kağıttan kaplan' benzetmesine cevap verdi: "Rusya bir kaplan değil bir ayıdır ve 'kağıttan ayı' diye bir şey yoktur."

        Giriş: 24.09.2025 - 10:44 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:44
        Rusya'dan Trump'a, 'kağıttan kaplan' cevabı
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna politikasında keskin bir U dönüşle Ukrayna'yı destekler pozisyona geçmesi ve Rusya'yı 'kağıttan kaplan' olarak nitelemesi, Moskova'da yankı buldu.

        Kremlin, Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplan" olarak niteleyen yorumuyla ilgili olarak, Rusya'nın bir kaplan değil bir ayı olduğunu ve 'kağıttan ayı diye bir şey olmadığını' söyledi.

        Sözcü Peskov ayrıca, Putin'in Trump'ın Ukrayna anlaşmazlığını çözme çabalarına değer verdiğini söyledi.

        Trump'ın bir iş adamı olduğunu ve dünyaya pahalı ABD enerjisini satmak için dünyayı zorladığını söyleyen Kremlin, "Rus ordusu ilerliyor, cephe hattı ortada" açıklamasını yaptı.

        Trump ne demişti?

        Oval Ofis'te yaşanan ve diplomasi tarihine 'skandal' olarak geçen Trump-Zelenskiy tartışmasında, Ukraynalı mevkidaşına, "Elinde hiçbir koz yok. Rusya'yı savaşta yenemezsiniz" diyen, Macar lider Orban'a Ukrayna'nın savaşta Rusya'yı yenip yenemeyeceğini sorduğunda Orban'dan alaycı bir bakışla, "Tabii ki yenemez" cevabını aldığını kamuoyuna açıklayan Trump; dün Ukrayna'nın savaşı kazanmak için uygun bir pozisyonda olduğuna inandığını açıklamıştı.

        Trump, "Rusya, aslında gerçek bir askeri gücün bir haftadan kısa sürede bitireceği savaşı üç buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor. Bu durum Rusya’nın gücünü ortaya koymuyor; tersine onu tam anlamıyla bir ‘kağıttan kaplan’ gibi gösteriyor" demişti.

