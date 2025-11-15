Habertürk
        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya hipersonik füzeyle saldırı | Dış Haberler

        Rusya'dan hipersonik füzeyle saldırı

        Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine 3 hipersonik füze ve 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:26
        Rusya'dan hipersonik füzeyle saldırı
        Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 3 hipersonik "Kinjal" tipi füze ve 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

        Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bir füze ve 41 İHA'nın ülkenin 13 noktasına isabet ettiği bilgisi verildi.

        "64 İHA ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ"

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Rus bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 64 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

        Öte yandan Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25 İHA'nın vurulduğunu bildirerek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir işletmede yangın çıktı." ifadesini kullandı.

        Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Malkov, olayda can kaybının olmadığını kaydetti.

        Saldırılarda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda hava saldırıları nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Zaporijya bölgesindeki Zariçne köyünde düzenlenen saldırı sırasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir DSNS görevlisinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

