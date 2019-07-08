Rusya hükümeti, Rusya aleyhinde propaganda ürettiği ve yayınladığı gerekçesiyle Wikipedia'ya savaş açtı. Bu doğrultuda 2016 yılında Wikipedia'nın yerine güvenilir bir kaynak oluşturulması için komisyon oluşturuldu. Komisyonun başına Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prikhodko getirildi.

3 yıldır çalışma halinde bulunan komisyon son taslağı oluşturarak fiili harekete geçti.

Alınan karar doğrultusunda Rusya, Wikipedia'ya alternatif olacak olan dijital ansiklopediyi yayına sokacak. Oluşturulan komisyon başlatılan proje doğrultusunda bu projeye ne kadarlık bir bütçe oluşturulduğunu açıklamadı fakat projenin yaygınlaştırılması ve

duyurulması için tüm planlamaların tamamlandığı öğrenildi. Aynı zaman da kurulan internet sitesinde test yayınları gerçekleştirildiği öğrenildi.

Rus basını ise projenin Wikipedia'nın önünü kesebileceği ve tüm dünyada Rusya ile ilgili objektif bilgilere doğrudan ulaşılabileceğini ifade ederken, projenin yaygınlaştırılmasının zor olacağı vurgusunu yaptı.