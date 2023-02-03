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Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşını Sovyetlerin Nazi Almanyası'na karşı savaşıyla kıyasladı. Putin, “İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz” ifadelerini kullandı

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AA / HABERTURK.COM
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenlerin ve zafer kazanmayı bekleyenlerin kendileriyle modern bir savaşın tamamen farklı olacağını anlamadığını belirterek, "İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz." dedi
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Putin, Stalingrad Muharebesi'nde Nazi askeri birliklerinin Kızıl Ordu'ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgograd şehrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Tam 80 yıl önce eski adıyla Stalingrad’da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya'daki Büyük Vatanseverlik Savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu belirlediğini anlattı.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Stalingrad Muharebesi’nin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin, Wehrmacht’ın (Nazi Almanyası’nın silahlı kuvvetleri) en büyük grubunun ve uydularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanyası’nın Avrupalı vassalları ve uşaklarından oluşan tüm Hitler koalisyonunun iradesinin yenildiğini söyledi.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Nazizm’i yenen şeyin ana vatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    "Şimdi ne yazık ki; Nazizim ideolojisinin modern görünümde, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batı’nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz, yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitleri takip edenlerin eliyle, Banderacıların eliyle savaşacaklar."
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    Batılı seçkinlerin, Rusya’ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

    "Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusyaya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı."
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Stalingrad Muharebesi zaferinin yıl dönümünde konuştu: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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