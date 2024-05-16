Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı edeceğiz

        Rusya: İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı edeceğiz

        İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesinin sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını 8 Mayıs'ta duyurdu. Kremlin ise buna benzer bir şekilde cevap vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiliz ataşeye sınır dışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya, Londra’daki Rus savunma ataşesini sınır dışı etme kararı alan İngiltere’nin Moskova’daki savunma ataşesini sınır dışı edeceğini bildirdi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

        İngiliz yetkililerin Rusya aleyhinde aldığı kararların eleştirildiği açıklamada, “İngiltere’nin, Londra'daki Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesine yönelik aldıkları hasmane ve temelsiz karar nedeniyle temsilciye sert bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, söz konusu adımların iki ülke arasındaki ilişkilere “onarılamaz zararlar” verdiği vurgulanarak, “Temsilciye, bu adımı belirgin bir Rus düşmanlığına sahip, siyasi amaçlı bir eylem olarak gördüğümüzü vurguladık.” denildi.

        Temsilciye, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisinin de verildiği aktarılan açıklamada, “İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı düşmanca eylemlere tepkimiz bu adımla bitmeyecek. Sorunu tırmandırmayı başlatanlar, daha sonraki misilleme adımları konusunda bilgilendirilecek.” ifadelerine yer verildi.

        İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıkları, 8 Mayıs’ta yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #İngiltere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?