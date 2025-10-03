Rusya-İran Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi

İran ile Rusya arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmanın 2 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ile Rusya arasında 17 Ocak'ta iki ülke cumhurbaşkanları tarafından Moskova'da imzalanan ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın dün yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada, "İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve tarafların istediği çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini artırmayı vadetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ise bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerinde ‘önemli bir dönüm noktası’ olduğu kaydedildi. Açıklamada, anlaşmanın çok kutuplu dünya koşullarında uluslararası alanda daha sıkı bir etkileşim öngördüğü de aktarıldı.