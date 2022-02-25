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Rusya'nın dünya ticaretindeki payı ne?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla savaşın fitilini ateşlemesi, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar açıklamasına yol açtı. Bu yaptırımların Rusya'ya karşı ne kadar etkili olacağını anlamak için Rusya'nın ticaret verilerine bakmakta fayda var. Rakamlar ile açıklayacak olursak, 2021'de toplam ihracatı 489.8 milyar dolara çıkan Rusya, 13 ülkeye ise 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği'nin petrol ihtiyacını yüzde 25'ini, doğal gaz ihtiyacının yüzde 39'unu ve kömür ihtiyacının da yüzde 42'sini ise Rusya tek başına sağlıyor. Öte yandan, Rusya'nın ABD’den ithalatı yılda 13 milyar dolar olarak açıklanırken, ülkenin ABD'ye ihracatı ise bu tutarın 2 katını aşarak yılda 30 milyar doları buluyor

Rusya'nın dünya ticaretindeki payı ne?
Dünya ticaretinde Rusya'nın payı ne?
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Bir süredir Batı ve Rusya arasında devam eden Ukrayna gerilimi, Rus ordusunun ülkeyi işgale başlamasıyla yeni bir boyuta evrildi. Batılı ülkelerden ardı ardına Rusya'ya yaptırım mesajları gelirken, bu yaptırımların Rusya'ya karşı ne kadar etkili olacağı tartışma konusu oldu.

Bunu anlamak için, Rusya ve Batı arasındaki ticaretin ayrıntılarına bakmak da fayda var.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin toplam ihracatı 2021'de 489.8 milyar dolara çıktı. Bunun 110.2 milyar doları petrol, 68.7 milyar doları ise petrol ürünlerinden oluştu. Doğalgazı toplam ihracat değeri 61.8 milyar dolar olarak açıklandı. Ülkenin toplam ithalatı ise geçen yıl 293 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, ülke ihracatının Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'ndaki (GSYİH) payı yüzde 25.52 seviyesindeyken, ithalatın payı ise yüzde 20.56 seviyesinde.

Rusya, 13 ülkeye ise 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Rusya'nın, ABD’den ithalatı yılda 13 milyar dolar olarak açıklanırken, ülkenin ABD'ye ihracatı ise tutarın 2 katını aşarak yılda 30 milyar doları buluyor.

Rusya'nın en büyük ihracat pazarı ise Çin. Ülkenin Çin'e yaptığı ihracat 57 milyar dolar seviyesinde. Çin'in Baş Gümrük İdaresi verilerine göre, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydetti ve 146 milyar 880 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye’nin ise, Rusya ile dış ticaret hacmi, 2021 yılında 32.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 5.5 milyar doları ihracat, 27.5 milyar doları ise ithalat olarak açıklandı.

AVRUPA'YA ENERJİ SAĞLIYOR

Rusya dünyanın önemli bir hammadde yatağı olarak da biliniyor. Dolayısı ile dünyada bir çok sektörün ihtiyaç duyduğu değerli madenler çoğunlukla Rusya tarafından sağlanıyor. Öte yandan, doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olması, Rusya'yı dünyanın sayılı enerji ihracatçılarından biri haline getiriyor.

Rakamlar ile açıklayacak olursak, Avrupa Birliği'nin petrol ihtiyacını yüzde 25'ini, doğal gaz ihtiyacının yüzde 39'unu ve kömür ihtiyacının da yüzde 42'sini Rusya tek başına sağlıyor.

Avrupa Birliği'nin toplam ticaretine bakıldığında, eski kıta için Rusya'nın önemi net bir şekilde görülüyor. Avrupa'nın toplam ticaretinde ABD, yüzde 15.2 pay sahibiyken, Çin ise Avrupa'daki toplam ticarette yüzde 13.8 pay ile ikinci büyük ülke konumunda. Rusya ise, ABD ve Çin'in ardından kıtanın ticaretinde yüzde 5.7 oran ile en büyük üçüncü ülke konumunda.

Rusya'nın en büyük ticaret hacmini ise 282 milyar dolar Avrupa oluşturuyor. Onu 228 milyar dolar ile Asya-Pasifik ve 14.5 milyar dolar ile de Afrika takip ediyor.

Rusya'nın ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin 2'si de Avrupa'dan. Ülke en çok ihracatını Çin'in ardından Hollanda ve Almanya'ya yapıyor. Türkiye ve Belarus da Rusya'nın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkesinde arasında yer alıyor. Rusya'nın ithalatında ise ilk 5'i sırasıyla Çin, Almanya, ABD, Belarus ve İtalya oluşturuyor. Türkiye ise 11'inci sırada yer alıyor.

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