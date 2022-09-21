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Haberler Dünya Rusya'nın seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler
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Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Putin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in açıklamasına dünyadan jet tepki geldi.

Rusya'nın seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilk tepkiler
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken Batı ülkelerini suçladı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ise jet tepki geldi.

İNGİLTERE: CİDDİYE ALINMASI GEREKİR

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan Sky News'e yaptığı açıklamada iddiaların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Keegan, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi Bakanı ise kısmi seferberlik kararını kötü ve yanlış olarak tanımladı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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