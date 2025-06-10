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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştiğini duyurdu. Ukrayna lideri "İstanbul'da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:18
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        Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası
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        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, Rusya-Ukrayna arasında yeni bir esir takası daha gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün, Rus esaretinden ağır yaralı ve yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşaması" dedi.

        Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında dün yapılan esir takasının ardından bugün bir esir takası daha gerçekleştirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, esir takasını doğrulayarak, "İstanbul'da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır.

        Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir. Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım" dedi.

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        Ukrayna askeri istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan askerlerin çoğunda uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi yaralanmalar ve hastalıklar bulunduğu belirtilerek, güvenlik nedeniyle serbest bırakılanların tam sayısının, takas süreci tamamlandıktan sonra açıklanacağı aktarıldı.

        "İkinci bir grup Rus askeri iade edildi"

        Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan ikinci bir grup Rus askeri iade edildi.

        Buna karşılık bir grup Ukrayna savaş esiri iade edildi. Rus askerleri şu anda Belarus topraklarında bulunmakta olup kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmaktadır. Tüm Rus askerleri, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya getirilecek" denildi.

        Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasında dün 25 yaş altı savaş esirleri karşılıklı olarak takas edilmişti.

        *Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy X hesabı

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