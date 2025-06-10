Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, Rusya-Ukrayna arasında yeni bir esir takası daha gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün, Rus esaretinden ağır yaralı ve yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşaması" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında dün yapılan esir takasının ardından bugün bir esir takası daha gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, esir takasını doğrulayarak, "İstanbul'da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır.

Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir. Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım" dedi.

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Ukrayna askeri istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan askerlerin çoğunda uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi yaralanmalar ve hastalıklar bulunduğu belirtilerek, güvenlik nedeniyle serbest bırakılanların tam sayısının, takas süreci tamamlandıktan sonra açıklanacağı aktarıldı.