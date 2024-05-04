Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu
Ukrayna ile 3 yılı aşkın bir süredir savaşan Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 'arananlar' listesine aldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi arananlar listesine aldı.
Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenskiy, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.
Ukraynalı liderin 'ceza kanununun bir maddesi uyarınca' arandığı belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.
Rus yetkililerden Zelenskiy'nin neden listeye eklendiğine dair henüz bir yorum gelmedi.