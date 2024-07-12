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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ordusu, Belgorod'taki çocuk parkına İHA'yla el yapımı patlayıcı bıraktı | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ordusu, Belgorod'taki çocuk parkına İHA'yla el yapımı patlayıcı bıraktı

        Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir oyun parkına insansız hava aracıyla el yapımı patlayıcı bırakması sonucu 5 çocuğun yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:35
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        "Ukrayna çocuk parkına saldırdı"
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        Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki Şebekino şehrine İHA saldırısı yaptığını belirtti.

        İHA ile oyun parkına el yapımı patlayıcı bırakıldığını kaydeden Gladkov, "O sırada oyun alanında bulunan 5 çocuk yaralandı." ifadesini kullandı.

        Vali Gladkov, yaralanan çocukların tedavi altına alındığını ve ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Çocuklara karşı kasıtlı bir terör saldırısı. Eli kanlı Bankovaya (Kiev’de bir cadde) yaratıkları, derhal uluslararası kınamaya tabi tutulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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