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        Haberler Dünya Rusya uranyum, titanyum ve nikel ihracatına kısıtlamalar getirebilir | Dış Haberler

        Rusya uranyum, titanyum ve nikel ihracatına kısıtlamalar getirebilir

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yaptırımları sebebiyle iç pazardaki fiyatların biraz yükseldiğini ancak daha sonra tarım ve sanayi sektörünün geliştiğini söyledi. Rusya'ya yönelik bazı ürünlerin tedarikinde kısıtlamalar uygulandığına işaret eden Putin, "Belki bizim de belirli kısıtlamalar uygulamamız gerekiyordur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:55 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:55
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        Bazı ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilebilir
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini belirterek, "Uranyum, titanyum, nikel ve diğer başka ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulanması konusunu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

        Putin, başkent Moskova’da ülke ekonomisine ilişkin Rus hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

        Rusya'nın, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık tarım ürünlerinin ihracatında çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladığını hatırlatan Putin, "İlk aşamada bu ne yazık ki iç pazardaki fiyatlarda belirli bir artışa neden oldu ancak sonrasında Rus tarım sektörünün gelişmesine katkıda bulundu." dedi.

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        Putin, Rusya sanayisinde de benzer sürecin yaşandığını belirterek, "Şirketlerimiz, sanayi ürünleri ithalatının kısıtlanmasıyla belirli sektörleri ele geçirdi ve bazen pazarımıza nispeten ucuz mallar tedarik eden ortaklarımızdan bile daha etkili davrandılar." diye konuştu.

        Rusya’ya yönelik bazı ürünlerin tedarikinde kısıtlamalar uygulandığına işaret eden Putin, "Belki bizim de belirli kısıtlamalar uygulamamız gerekiyordur. Uranyum, titanyum, nikel ve diğer başka ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulanması konusunu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

        Putin, olası kısıtlamaların Rusya’ya zarar vermeyecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

        Rusya, küresel uranyum üretiminde yüzde 8, titanyum üretiminde yüzde 13, nikel üretiminde ise yüzde 7 paya sahip bulunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #ihracat
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