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Haberler Dünya Rusya ve İsrail liderleri arasında görüşme
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Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna’yı görüştü

İsrail ve Rusya arasındaki yoğun görüşmeler devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi değerlendirildi.

Rusya ve İsrail liderleri arasında görüşme
Rusya ve İsrail liderleri arasında görüşme
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 19. gününde İsrail ve Rusya arasında bir kez daha üst düzey görüşme gerçekleştirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, Donbass cumhuriyetlerini korumaya yönelik özel operasyonun gidişatıyla ilgili görüş alışverişine devam edildi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun yeni barbarca eylemine, bugün Donetsk’in merkezine yapılan ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan misket mühimmatlı füze saldırısına dikkat çekti ifadesine yer verildi.

Bennett, Putin’i, bazı ülkelerin liderleriyle Ukrayna sorunuyla ilgili yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Putin de bu günlerde video konferans yoluyla yapılan Rusya-Ukrayna görüşme süreciyle ilgili düşüncelerini aktardı.

UKRAYNA'DAKİ YAHUDİLER

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün Ukrayna'dan İsrail'e Yahudi göçü beklediklerini açıklamıştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Bennett, İsrail vatandaşlarının bugünlerde zor bir süreçten geçtiğini ve Ukrayna'dan İsrail'e göç dalgasının yakın olduğunu belirtti.

Bennett, "Ukrayna'daki savaş bölgelerinden İsrail'e gelmek isteyen çok Yahudi var. Bize düşen görev onların umutlarını boşa çıkarmamak. Kardeşlerimizi çok sıcak karşılamalı ve ileride de barınak, iş, eğitim ve ihtiyaç duydukları her şeyde onlara gereken ilgiyi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Ukrayna'daki Yahudiler için en uygun yerin İsrail olduğunu ve İsrail halkının onları bağrına basacağını" kaydetti.

İSRAİL'İN RUSYA TUTUMU

Ukrayna - Rusya savaşının başından beri Putin'le yüz yüze görüşen ilk 'Batılı' ülke olan İsrail, ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı sert tutumunu paylaşmıyor.

Putin'le buluşan Bennett, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yapmayı teklif etti.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirmişti.

Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirmişti.

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