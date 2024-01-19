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        Haberler Dünya Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subayı, sivil mahkemede de hapis cezasına çarptırıldı

        Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subayı, sivil mahkemede de hapis cezasına çarptırıldı

        İtalya'da 2021'de Rus yetkililere bazı gizli belgeleri sızdırırken suçüstü yakalanan ve Roma'da askeri mahkeme tarafından 30 yıl hapse çarptırılan İtalyan Walter Biot'a, bu kez ağır ceza mahkemesince 20 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:27
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        Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subaya hapis cezası
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        İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Mart 2021'de başkentte bir alışveriş merkezinin otoparkında bazı gizli bilgileri Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir yetkiliye aktarırken suçüstü yakalanan Biot'un Roma Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası bugün sonuçlandı.

        Ağır Ceza Mahkemesinde casusluk ve yolsuzluk suçlamaları yöneltilen Biot'un, Rusya yararına casusluk yapmaktan 20 yıl hapis cezası almasına, ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ve de Başbakanlık ile Savunma Bakanlığına 100 bin avro tazminat ödemesine hükmedildi.

        Biot'un avukatı Roberto De Vita, müvekkilinin hukuk mücadelesinde "kararlı" olduğunu ifade etti ve kararı temyize götüreceklerinin sinyalini verdi.

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        Santa Maria Capua Vetere askeri hapishanesinde tutuklu bulunan Biot, Mart 2023'te Roma'da askeri mahkemedeki yargılamada casusluk nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        2021'deki casusluk hadisesi

        İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 30 Mart 2021'de jandarma ekipleri, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi Roma'daki bir alışveriş merkezinin otoparkındaki gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

        İtalyan donanmasında firkateyn komutanlığı da yapmış İtalyan subay Walter Biot gözaltına alınmıştı. İtalyan hükümeti olayla bağlantılı 2 Rus askeri ataşeyi sınır dışı etmişti.

        Rus yetkiliye, aralarında NATO ile ilgili bazı gizli bilgi ve belgeleri 5 bin avro karşılığında aktardığı sırada suçüstü yakalanan İtalyan subaya, "casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

        İtalyan basını, söz konusu olayın o dönem için Soğuk Savaş sonrasında İtalya-Rusya ilişkilerinde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

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        #rusya
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