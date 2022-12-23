Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istemediğini gösteriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istemediğini gösteriyor

Rusya, Ukrayna Cumhurbbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Washington’a gerçekleştirdiği ziyareti sert bir biçimde eleştirdi ve ABD’yi kendilerine karşı dolaylı olarak savaşta yer almakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, “Washington’daki görüşmeler ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış aramadığını gösterdi. Onlar sadece savaşı sürdürme niyetinde” dedi.

Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istemediğini gösteriyor
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE
ZelenskiyGetty Images

Rusya, Ukrayna Cumhurbbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Washington’a gerçekleştirdiği ziyareti sert bir biçimde eleştirdi ve ABD’yi kendilerine karşı dolaylı olarak savaşta yer almakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Zelenskiy’nin bu ziyaretinde Ukrayna’ya hava savunma sistemini güçlendirecek patriot füzelerinin de içerisinde bulunduğu 1,85 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu. Yardım, Ukrayna lideri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "provoke edici eylemler” olarak tanımladığı gelişmelerin ciddi sonuçları olan bir tırmanışa yol açacağını söyledi.

Rus devlet medyasına konuşan Antonov, Moskova’nın “her düzeyde sağduyuya başvurmaya çalıştığını” belirtti, ancak patriot füze sistemini Kiev'e teslim etme konuşmasının ise “derin bir rahatsızlık” yarattığını söyledi.

Oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip patriot füzeleri, etkili ve pahalı bir savunma sistemi. Beyaz Saray ise “patriotların Rusya’nın Ukrayna’da kritik altyapı tesislerini hedef alan barbarca saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olacağını” söyledi.

Moskova, Zelenskiy’nin ABD ziyaretinde hiçbir barış çağrısı yapılmadığının altını çizerken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bunu ABD'nin Rusya ile bir vekalet savaşı yürüttüğünün kanıtı olarak nitelendirdi.

Peskov, patriot füzelerinin Rusya’nın amacına ulaşmasının engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, “Washington’daki görüşmeler ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış aramadığını gösterdi. Onlar sadece savaşı sürdürme niyetindeler” dedi.

Rus kamuoyundaki yorumcular da bu yorumları yineledi ve ABD'yi defalarca "Ukrayna'yı silahla doldurmakla" suçladı.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde Zelenskiy ile alay edildi. Devlet televiztyonu Kanal 1, onu para dilenen bir striptizciyle mukayese etti. Kanaldaki haberlerde Ukrayna lideri bir tuvalet fırçası olarak resmedildi.

ZelenskiyGetty Images

İşgalin başlamasından bu yana ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Zelenskiy, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ülkesinin hala ayakta olduğunu ve mücadele ettiğini, Rusya’ya karşı asla teslim olmayacağını dile getirdi.

Kongre üyeleri, Zelenskiy’nin konuşmasını sık sık ayakta alkışladı.

ABD, Ukrayna’ya yönelik 1,85 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıklarken, 45 milyar dolarlık başka bir ABD acil durum paketi de Senato’nun önünde.

Zelenskiy, bu ilave finansmanın kabul edilmesini umduğunu söyledi.

Ancak Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacak Cumhuriyetçiler ise Ukrayna için "açık çek" yazmayacakları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kasım ayında yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin yarısından biraz fazlası Ukrayna’ya desteği savunuyor. Bu oran Mart ayında yüzde 80 seviyelerindeydi.

Ancak ABD Başkanı Biden, savaş sürdüğü müddetçe Ukrayna’ya yapılacak desteğin de devam edeceğini söyledi.

Polonya’nın Rzeszow kentinden ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir jetle Washington’a giden Zelenskiy de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partinin de Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy’nin Kongre’de yaptığı konuşma Kongre üyelerinin ayakta alkışlamasıyla tam 18 kez bölündü. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise konuşmayı alkışlamadı.

İngilizce yaptığı konuşmasında Ukrayna lideri, ülkesinin her şeye rağmen ayakta olduğunu ve gelecek yılın savaşta bir dönüm noktası olacağını savundu.

Cephedeki askerlerin mücadelesini, Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı gerçekleştirdiği Ardenler Taarruzu’na benzetti ve “Cesur Ukrayna askerleri, bu Noel'de Putin'in güçlerine karşı aynısını yapıyor” dedi.

Zelenskiy, konuşmasının sonunda, cephedeki askerler tarafından imzalanmış bir Ukrayna bayrağını Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e hediye etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi
BBC Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları ...
Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?
BBC Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en ...
Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümetini' kurdu
BBC Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı ...
Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ilerlediğini duyurdu
BBC Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ...
Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
BBC Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla yalnız kalmayacaksınız' dedi
BBC Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla ...
Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa nasıl etki edecek?
BBC Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa ...
İngiltere'de hemşirelerden sonra ambulans çalışanları da grevde: 'Çok sarhoş olmayın, sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın'
BBC İngiltere'de hemşirelerden sonra ambulans çalışanları ...
Emanuela Orlandi: ‘Vatikanlı kayıp kızın’ akıbetini öğrenmek için parlamento komisyonu talebi
BBC Emanuela Orlandi: ‘Vatikanlı kayıp kızın’ akıbetini ...
Covid: İlk aşıdan bu yana iki yıl geçti, aşıların etkinliği ve yan etkileri konusunda neler biliniyor?
BBC Covid aşılarının etkinliği ve yan etkileri konusunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.