SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Trump
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Rusya’dan Trump hakkında sıcak mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın akılcı biri olduğunu, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti

06.11.2018 - 00:19 | Güncelleme: AA

Lavrov, İspanyol El Pais gazetesinde verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini daha önce farklı ortamlarda dile getirdiğini hatırlattı.

AA'nın haberine göre Trump'ın ABD-Rusya arasındaki diyaloğu daha iyi hale getirmek ve çeşitli konularda temas noktaları bulmak istediğini ifade eden Lavrov, "ABD Başkanı Trump, akılcı birisi. Bu yüzden ABD’nin çıkarları onun için ilk sırada yer alsa da Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir iş birliğinin, Amerikalılar için sonuçsuz çatışmaların sürdürülmesinden çok daha faydalı olduğunu anlıyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Washington'daki politikacıların aktif şekilde "Rus kartı"nı kullanmasından olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Suriye'de Rusya ile İsrail arasındaki güvenlik ilişkileri hususunda da değerlendirmede bulunan Lavrov, Suriye'de yürütülen askeri operasyonlarda Rus ordusunu uyarma hususunda İsrail'in her zaman yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

Geçen yıl martta İsrail savaş uçaklarının Palmira'yı bombalaması esnasında Rus askerlerinin hayatını tehlikeye düşürdüğünü hatırlatan Lavrov, ülkesinin her düzeyde bu durumun trajik sonuçlara sebep olabileceği hususunda İsrail'i uyardığını, buna rağmen İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Lavrov, eylülde Rus keşif uçağı İl-20'nin düşürüldüğünü ve 15 Rus askerinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X