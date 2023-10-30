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        Haberler Dünya Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, "Hamas ziyareti nedeniyle" İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

        Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, "Hamas ziyareti nedeniyle" İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas heyetinin Moskova'ya ziyareti nedeniyle Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 08:32 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:32
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        İsrail'de Rus büyükelçi dışişleri bakanlığına çağrıldı
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        Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov’un bu sabah Batı Kudüs’teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

        Viktorov’un, Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rus Büyükelçi'ye Moskova’nın Hamas’ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" kaydedildi.

        Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova’da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
        #rusya
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