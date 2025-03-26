Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde ABD ile Rusya arasında Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine ilişkin görüş birliği oluşurken, Rutte'den Rusya ile ilişkilere dair önemli bir açıklama geldi.

Rutte, Rusya ile ilişkilerin Ukrayna Savaşı'nın bitmesinden sonra da normalleşmeyeceğini ifade etti.

RİYAD'DAKİ TOPLANTI

ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen son toplantıyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların kaldırılabileceği duyurulmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD'li ve Rus teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

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Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına, deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesine ve bu tür işlemler için liman ve ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Ancak Rutte, ilişkilerin savaş sonrasında dahi normalleşmeyeceğini ifade ederek, Rusya ile ilişkilerin tamamen düzelmeyeceğini işaret etti.

NÜKLEER CAYDIRICILIK AÇIKLAMASI ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusundaki söylemleri nedeniyle, nükleer caydırıcılık konusunda başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri arasında endişeler oluşmuştu. Fransa'nın nükleer caydırıcılık gücünün Avrupa ülkeleriyle paylaşımı gündeme gelirken, Rutte Fransa ve Birleşik Krallık'ın nükleer caydırıcılığının ABD'nin yerini alamayacağını dile getirdi. Rutte ayrıca, NATO'nun herhangi bir alternatifi olmadığını belirtti. "TEPKİMİZ YIKICI OLACAKTIR" NATO'nun her bir üye ülkeyi savunma taahhüdüne işaret eden Rutte, Tusk'a Polonya'ya veya başka bir müttefike yönelik herhangi bir saldırının "yıkıcı" tepkiye karşılaşacağı konusunda güvence verdi. Rutte, "Polonya'nın savunması ve NATO topraklarının genel savunması söz konusu olduğunda, eğer herhangi biri yanlış hesap yapar ve Polonya'ya ya da başka bir müttefike saldırarak paçayı kurtarabileceğini düşünürse bu şiddetli İttifak'ın tüm gücüyle karşılaşacaktır. Tepkimiz yıkıcı olacaktır. Bu husus Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen diğer herkes için çok açık olmalıdır." diye konuştu.