'Rüya Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin çok konuşulan ilk bölümünün ardından, ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 2. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, ihanetin ardından yeni bir başlangıç yapan Aydan, gizemli iş insanı Emir ile güzellik salonunda karşı karşıya kalmasıyla zorlu bir sürecin içine giriyor.

REKLAM

Paranın sahibi Emir, dükkanı işletmeye devam etmeleri karşılığında kendi kurallarını dayatırken, neler yaşanacağına dair merakı artırıyor.

Kocası Tarık'ın; 'Süpürgeci Aydan' lakabıyla aşağılamalarına ve görümcesi Hayriye'nin geleneksel baskılarına maruz kalan Aydan, tüm bu engellere rağmen yılmayacağını ve kendi yolunu çizeceğine dair intikamın peşine düşüyor.

Efe’nin Çido'ya olan hapishane imaları ikili arasında yaşanacaklara dair ilgiyi artırırken, yeni bölüm merakla bekleniyor. 'RÜYA GİBİ'NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Yetenekli kuaför Aydan, kocası Tarık'ın ihanetini ve bu durumun masum bir kadının ölümüne yol açtığını öğrenince hayatı altüst oldu. Tarık'ın yetimhanede büyüyen gayrimeşru kızı Çido, hem babasından hesap sormak hem de hasta arkadaşının ameliyat parasını bulmak için ortaya çıktı. Aydan, arkadaşı Fiko ile gittiği bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir ile tanıştı. Polis baskınında Emir, bir çanta dolusu pırlantayı Aydan'ın çantasına attı. Pırlantalar bir süre sonra paraya dönüştü. Çido, parayı alıp kaçtı; ancak Aydan'a jest yaparak onun hayalini kurduğu güzellik salonunu satın aldı ve ameliyat parasını ödedi. Bölüm sonunda Aydan ve Çido, güzellik salonunda paralarını geri isteyen Emir ile karşı karşıya kaldı. Bu karşılaşma, iki kadının hayatını kökten değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu.