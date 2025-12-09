Show TV'nin yeni dizi Rüya Gibi ikinci bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizi Show TV ekranlarına paralel şekilde, web sitesinin canlı yayın ekranında da yayınlanacak. Peki, Rüya Gibi 2. bölümde neler olacak? İşte, Rüya Gibi bölüm özeti ve canlı yayın izleme ekranı