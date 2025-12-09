Rüya Gibi yeni bölümde neler olacak? Rüya Gibi 2. bölüm canlı izle
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, bu akşam yayınlanacak ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, televizyon yayınının yanı sıra Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın platformu üzerinden de eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Peki, Rüya Gibi 2. bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar, bölüm özetine dair ipuçları ve canlı yayın izleme bilgileri…
RÜYA GİBİ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emir'in eksik parasını tamamlamak için harekete geçen Aydan, Tarık'tan beklenmedik bir darbe daha alır.
Artık Aydan için Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek dışında seçenek yoktur.
Eski dostu Fiko ve Zeynep'in de desteğiyle kuaför büyük bir coşkuyla açılır. Görüntüde işler iyi gitmektedir ancak bu ışıltılı başlangıcın bodrum katında karanlık bir yatmaktadır.
Aydan bir an önce borcunu ödeyip gitme derdindedir fakar çaloşkanlığı ve Çido'yu polise karşı korumasından etkilenen Emir'in, Aydan için çok daha büyük planları vardır.
RÜYA GİBİ CANLI İZLE
Rüya Gibi 2. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.