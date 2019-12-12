Rüyada acı görmek, acı çekmek anlamları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Rüyada acı görmek, acı çekmek anlamları

Rüyada acı görmenin anlamı, şahit olduğunuz, hissettiğiniz acının durumuna göre farklı yorumlanmaktadır. Peki rüyada acı görmek nasıl yorumlanır? Rüyada acı çekmenin anlamları nelerdir?

Rüyada acı görmek

Rüyada acı görmek ne kadar olumsuz bir durum olsa da anlamı hayırlı olabilir. Gördüğünüz acının türüne göre farklı anlamlar olabilmekte. Mesela bir şeyler yerken mi acı hissettiniz ya da vücudunuzda bir ağrı yüzünden mi acı çektiniz? Gördüğünüz rüyanın anlamına bakalım...

Vücudunda Ağrı ya da Acı Olduğunu Görmek:

Bunun anlamı güzeldir. Yeni bir işe gireceğinize işarettir. Eğer o acının iyileşmesi için bir ilaç aldığınızı gördüyseniz zengin bir kişiden yardım göreceğinize işarettir.

Diş ağrısı görmek: Sevindirici bir haberin müjdecisi

Kulak ağrısı görmek: Önemli bir işin hallolacağına delalet

Acıyan yerde çıban görmek: Güzel bir kısmete işaret

Yarayı ameliyat yaptırmak: Zengin olmaya delalet

Rüyada Acı Bir şey Tatmak:

Bunun anlamı tatlı söze işaret. Eğer o acı olan şey başkasına veriliyorsa (ikram ediliyorsa) bu kişi, kendisine acı ikram eden kişiden yarar görecektir. Önce tatlı gibi gelen sonra acı hissi veren şey görmek pek hayra yorulmaz. Bir işte veya arkadaşlıkta aldatılmaya işarettir. Yabancı birisinden acı bir şey tatmak ise yeni bir dostluğun işaretidir. Eğer acı olan şeyi yedikten sonra ağızdan çıkartırsanız bu rüya yine hayra yorulmaz.

Acıyı Çeken Sizseniz:

Gereksiz yere canınızı sıkacağınız bir durum olacağına acıyı çeken başkasıysa yanlış davranışınızın veya hatanızın olduğunu göstermektedir.

Acı akıllara her zaman kötü ve olumsuzluğu getirir. Rüyada ise hayallerimizdeki şeylerin; mutluluk, sağlık, para... Bu ve benzeri şeylere kavuşmadan önce engellerin olacağına ve bunların gelip geçici olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

11 Aralık Şans Topu sonuçları - MPİ Şans Topu sorgulama ekranı
YAŞAMŞans Topu çekiliş sonuçları 11 Aralık 2019
Rüyada acı tattığını görmek ne anlama gelir? Rüyada acı tatmak
YAŞAMRüyada acı tattığını görmek ne anlama gelir?
Sıra dışı balık tutma taktikleri
YAŞAMYakaladığı canlıya inanamadı!
11 Aralık Sayısal Loto sonuçları! MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama sistemi
YAŞAM11 Aralık Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango Yılbaşı 2020 Sorgulama
YAŞAMMilli Piyango Yılbaşı 2020 Sorgulama
Sivas'ta belirdi... Her yıl aralık ayında gerçekleşiyor - Haberler
YAŞAMSivas'ta belirdi...
Keçilerle iç içe yaşam süren Elmalılı Rabia'nın hayali veterinerlik
YAŞAMKeçilerle iç içe yaşayan Rabia'nın hayali...
Forbes duyurdu! Paraya para demediler - Haberler
YAŞAMParaya para demediler
II. Abdülhamid'a ait eşyalar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde!
YAŞAMII. Abdülhamid'a ait! Hepsi altın...
2020’nin en iyi seyahat noktaları
YAŞAMListede 1 numara!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X