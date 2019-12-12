Bir sabah uyandığımızda aklımıza hiç gelmeyen rüyalar görüp etkilenebiliriz. Bu rüyaların neye işaret olduğunu merak edip o rüyanın anlamını araştırırız. İşte o ilgin rüyalardan biri de "rüyada acıdığını görmek"

Rüyada Bir şeye Acıdığını Görmek:

Eğer rüyanızda birine acıdığınızı görürseniz ve ona acıyarak yardım ettiyseniz bunun anlamı sıkı ve disiplinli çalışmaktı. Sıkıntılı bir yaşam tarzınız varsa şimdikinden daha iyi hale getirmek için çok çalışmamız gerektiğine işarettir. Başka tabire göre iyi bir dost kazanmanız gerekir.

Merhametli ve Sevinçli Görmek:

Bunun anlamı ise Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye işarettir.

Suçundan ve Hatasından Dolayı Acımak:

Rüyanızda bir kimseyi suçundan dolayı acıyıp bağışladıysanız, birisi tarafından iyilik ve yardım geleceğine işarettir. Eğer birisinin durumu yüzünden acıyıp bir şey bağışladıysanız, o kimseye iyilikte bulunacağınıza işarettir.

Evi Kötü Olana Ev Eşyası Bağışlamak:

Rüyanızda bir kişinin ev durumuna acıyıp herhangi bir ev eşyası bağışladığınızı gördüyseniz çevrenizden olumlu tepkiler alacağınıza ve güzel sözler işiteceğinize delalettir.