Rüyada deniz görmek ne anlama gelir?

Rüyada deniz görmek

Arzuların gerçekleşmesine, mala, işe, sanata; bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerine delalet eder.

Rüyada denize girmek; Devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye,

denizin ortasında yatmak; Devlet hizmeti görmeye,

Deniz suyundan içmek; mülke, uzun ömre ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye,

Denizde yıkanmak; günahlardan arınmaya,

Denizden su almak; Allah Teala'dan gelecek ihsana,

Denizi uzaktan şöyle bir görmek; sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna,

Denize işemek; hatalı bir davranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye,

Denizi geçmek; mal ve mülke,

Deniz suyunun azalması; yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,

Denizin üzerinde suya batmadan durmak; devletten gelecek bir iyiliğe,

Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek; hüzün ve kedere,

Denizi baştan sona yarmak; esenliğe ulaşmaya,

Denizde rahat bir şekilde yüzmek; maddi ve manevi başarıya,

Denizde boğulmak; şehit olmaya yahut günaha batmaya,

Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek; dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs.. çıkarmak rızka,

Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs.. içene koymak; uzun ömürlü çocuğa,

Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye,

Denizde abdest almak; yahut yıkanmak herkes için hayra ve güzel gelişmelere, Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye,

Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve kasvetli deniz kafire, Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye delalet eder.