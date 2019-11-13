Rüyada deniz görmek ne anlama gelir?

Rüyada deniz görmek
Arzuların gerçekleşmesine, mala, işe, sanata; bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerine delalet eder.
Rüyada denize girmek; Devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye,
denizin ortasında yatmak; Devlet hizmeti görmeye,
Deniz suyundan içmek; mülke, uzun ömre ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye,
Denizde yıkanmak; günahlardan arınmaya,
Denizden su almak; Allah Teala'dan gelecek ihsana,
Denizi uzaktan şöyle bir görmek; sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna,
Denize işemek; hatalı bir davranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye,
Denizi geçmek; mal ve mülke,
Deniz suyunun azalması; yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,
Denizin üzerinde suya batmadan durmak; devletten gelecek bir iyiliğe,
Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek; hüzün ve kedere,
Denizi baştan sona yarmak; esenliğe ulaşmaya,
Denizde rahat bir şekilde yüzmek; maddi ve manevi başarıya,
Denizde boğulmak; şehit olmaya yahut günaha batmaya,
Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek; dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs.. çıkarmak rızka,
Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs.. içene koymak; uzun ömürlü çocuğa,
Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye,
Denizde abdest almak; yahut yıkanmak herkes için hayra ve güzel gelişmelere, Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye,
Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve kasvetli deniz kafire, Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye delalet eder.
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