Rüyada ölü görmek ne anlama gelir?

Rüyada ölü görmek

Rüyada ölü görmek iyiye yorumlanmaktadır. Rüya sahibi tanıdığı birini ölü olarak görüyorsa sevilen birinin geleceğine delalet eder. Rüyada ölü görüldüğünde korkmamamız gerekir rüyada ölü görmek hayırlıdır.

Rüyada kendinizin ölüp dirildiğini görmek; İsteklerinize kavuşacağınıza, ölü birine bir şey vermek veya almak; bolluk içinde yaşayacağına, ölü bir kadını doğururken görmek; uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına delalet eder.

Ölmüş bir ardam görmek; sevilen bir dostu kaybetmeye,

bir ölünün tekrar dirildiğini görmek; güzel bir haber almaya ve bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir.