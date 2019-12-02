Rüyada yüzük görmek ne anlama gelir?

Rüyada yüzük görmek hayırlıdır. Bol rızka, hayırlı bir evliliğe işaret eder. Rüyada yüzük görmek bir nevi kısmet kapınızın açılacağına işaret eder. Peki rüyada nikah yüzüğü takmak, gümüş yüzük takmak, altın yüzük takmak, tektaş yüzük takmak ne anlama gelir? Rüyanızın anlamı ve daha fazlası haberimizde...

Rüyada yüzük görmek

Rüyada yüzük görmek; eşe, cariyeye, çocuğa, velayete, ev veya araba satın almaya; yüzük taşının düşmesi çocuğunun ölmesine ya da malından bir şey kaybetmeye, altın yüzük; kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara, erkek için zillet ve meskenete (hor ve hakir olmaya),demir yüzük; zorluk ve çetinlikten sonra hayra nail olmaya, fil dişinden yahut kemikten yüzük; kadın için iyilik ve hayra, gümüş yüzük; erkek için mülk ve saltanata, yüzük bulmak evlenmeye, çocuğu olmasına, işlemeli yüzük bulmak; ev, hanım, binit (hayvan veya otomobil) cariye gibi, daha nice sahip olmadığı şeylere nail olmaya, yüzük kaşının sallanması görev ve yetkilerinin alınmasına, dar yüzük; zorluğu olan şeye malik olmaya, emanet yüzük; devamlı olmayan bir şeye sahip olmaya delalet eder.

Rüyada nikah yüzüğü takmak

Rüyasında nikah yüzüğü takanlar ya da aldığını gören genç kızların ya da erkeklerin bekar ise yakın zamanda evleneceklerine yorumlanır.Evli kişilerin nikah yüzüğü taktığını görmesi ayrılma korkusu yaşadıklarına yorumlanır. Nikah yüzüğünü parmağınızdan çıkardığınızı gördüyseniz ilişkinizin bozulmak üzere olduğuna ya da sevdiklerinizle ailenizle, arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla bir sorun yaşadığınıza veya yaşayabileceğinize yorumlanır.Rüyada nikah yüzüğü takmanın ya da almanın diğer bir anlamı da iş hayatınızda büyük başarılara imza atacağınıza, kariyer ve mevkii sahibi olup, saygınlık görerek bol para kazanacağınıza yorumlanmaktadır.Gördüğünüz rüyadaki yüzük ne kadar net, parlak ve göz alıcı ise mutluluk ve başarılarınız o derece güzel olacak demektir.

Rüyada gümüş yüzük görmek veya takmak

Rüyada gümüş yüzük görmek beklediğiniz ya da beklemediğiniz bir yerden elinize mal ya da para geçeceği anlamına gelir. Erkeğin gümüş yüzük görmesi malının ve mülkünün artacağına saltanata ereceği anlamında yorumlanır. Ele geçen malın ve mülkün helal olduğu anlamına da gelir.Gümüş yüzük görenlerin ilminin ve bilgisinin artacağı rüya tabiri olarak da yapılmaktadır.

Rüyada altın yüzük görmek veya takmak

Rüyada altın yüzük takmak hayırlıdır. Altın yüzük gören kişi kadın ise güzelliğine düşkün olduğuna ve sevgi gören biri olduğuna ve hayatında itibarlı bir yeri olduğunu gösterir. Yüzüğü gören kişi erkek ise malını ve parasını hor kullandığına yorumlanır.Bazı rüya tabirlerinde altın yüzük erkek için haram kabul edilir ve olumlu yorumlanmaz. Fakat altın değerli ve parlak bir madde olduğundan gören kişinin erkek ya da kadın ayırt etmeksizin iyi bir anlamı vardır.Rüyada altın yüzük görmek bekarlar için evlilik olarak da yorumlanabilmektedir.

Rüyada tektaş yüzük görmek veya takmak

Rüyada tek taş yüzük taktığınızı görmek yakın zamanda evlilik teklifi alarak evleneceğiniz anlamına gelir. Gördüğünüz yüzük ya da yüzüğün taşı ne kadar net ve parlak ise evliliğiniz o kadar yakın demektir. Eğer yüzüğü çok net göremediyseniz biraz daha uzun sürede bir evlilik teklifi alıp evleneceğiniz anlamına gelir.

Rüyanızın genel yorumu

Salime'ye göre; parmağına taktiği yüzük, her zaman taktığından başka ise, evlenerek bir çocuk sahibi olmasına delalet eder. Yüzüğünün kaşı kırmızı ise yüreği fesattır. Siyah ise çocuğu sefalet içinde büyür. Bir mescitte namaz kılarken bir yüzük bulduğunu gören, iyi bir kadınla evlenir. Kendisine üzeri yazılı bir yüzük verildiğini görmek dinde mekruh olan mala sahip olacağına işarettir. Yüzük kaşlı değil de çiçekli ise bu rüyanın sonu hayırlıdır. Kendisine altın bir yüzük verilir ve o yüzüğün üzerinde de taş olmayıp sadece nakış veya çiçek gibi süsler varsa, malından ve mülkünden bir şey eksilir veya işinden çıkarılır. Kaşı yakut olan bir yüzüğü parmağına taktığını görenin eşi kız doğurur ve çocuk çok yaşamaz. Eğer eşi hamile değilse, hamile kalır; eğer rüya sahibi bekar ise, sokağa atılmış bir kız bularak onu evlat edinir. Yüzüğünün kaşını zebercetten gören çok yaşar. Altından burma veya zincir gibi bir yüzük taktığını gören, bir işe başlar fakat o işten zarar görür. Rüyada yüzük kaşı görmek şeref, mal ve nimettir. Erkek tarafından görülürse, evlenmeye delalet eder. Eğer kaş tasları bilezik veya halhal üzerinde olursa, kız kardeş ve akrabalarla yorumlanır. Yüzüğünün taşının düştüğünü görmek, şeref ve itibarinin yokluğuna delalet eder. Yüzüğünün halkasının kırıldığını görmek, sözünün artık sayılmayacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Yüzüğünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahut malından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına işarettir. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya işarettir. Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir. Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nail olur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere işarettir. Bir kimse gümüşten bir yüzük takındığını ve hükmünü, murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse, o kimse saltanata erişir. Yüzüğünün kaşının sallandığını gören kimse mevkiinden alınır. Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden alınır, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar. Kadın için bu rüya, kocasının yahut kendisinin çok yakını olan bir kimsenin ölümüne işarettir. Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve kaşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır. Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulüm kar bir kadından mustarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur. Eğer rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. İşlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan ve hanım gibi bir şeye nail olur. Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır. Bekar olan kimse rüyada yüzük takındığını görse, zengin bir kızla evlenir. Yüzük altın olursa alacağı hanım malı gitmiş bir hanımdır. Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir. Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna işarettir. Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Ağaç parçasından yüzük, münafık bir kadındır. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Eğer alınan yüzük altından olursa, onda asla hayır yoktur. Yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Bakırda da hayır yoktur. Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya işarettir. Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye işarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir. Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider. Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabır eder. Rüyada yüzük görmek, makam, mal, zenginlik, geçim, bolluk ve bere-kete işarettir.